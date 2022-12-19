В Туркменистане начата перепись населения

АШХАБАД, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 декабря в Туркменистане стартовало проведение переписи населения и жилищного фонда страны.

Перепись проводится по инициативе главы государства и проходит под девизом «Перепись населения 2022: Сплоченность, Счастье, Светлое будущее». Основной целью проводимого мероприятия является получение точных данных о демографическом составе и социально-экономическом положении населения.

Перепись проводится в цифровом формате путем опроса и заполнения электронных переписных листов, которые будут предоставляться специально обученными счетчиками (переписчиками), которые будут оснащены специальными удостоверениями, жилетами и сумками зеленого цвета с эмблемой переписи населения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"