Ашхабад посетил глава МИД Саудовской Аравии

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря в Туркменистан во главе представительной делегации прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсал бин Фархан Аль Сауд.

В рамках пребывания в Ашхабаде глава МИД Саудовской Аравии был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу со своим туркменским коллегой, главой внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, инвестиций, транспорта и связи, сельского хозяйства, текстильной и ковровой индустрии, гражданской авиации, рационального использования водных ресурсов и борьбы с опустыниванием, углубления взаимодействия по линии МИД и парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"