Глава МИД Туркменистана отправился в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня представительная делегация официальных и деловых кругов Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась в Японию с рабочим визитом, который продлится до 24 декабря.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящих в Токио 14-м совместном заседании японо-туркменского и туркмено-японского комитетов по экономическому сотрудничеству, 9-м совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия+Япония», а также намечено проведение ряда двусторонних встреч с представителями правительственных и деловых кругов Японии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"