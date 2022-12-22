Новому административному центру Ахалского велаята выбрали название

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 декабря в ходе расширенного заседания правительства Туркменистана было объявлено о том, что Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял постановление отнести к категории города с правами этрапа новый, современный административный центр Ахалского велаята и присвоить ему наименование «Аркадаг».

Документом определяется, что административный центр Ахалской области будет перенесен в город Аркадаг. При этом площадь в 2 тысячи 370 гектаров Гёктепинского района Ахалской области переходит в административную территорию города Аркадаг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"