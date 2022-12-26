В Токио проведено заседание туркмено-японского комитета по сотрудничеству

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря в Токио в рамках визита в страну делегации правительственных и деловых кругов Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым было проведено 14-е совместное заседание туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития соотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта, промышленности, водного хозяйства, банков и финансов, экологии, образования и здравоохранения.

В рамках заседания был подписан пакет документов между ведущими государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, водное хозяйство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"