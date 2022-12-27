Проведено заседание Кабинета Министров Туркменистана

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел онлайн-заседание правительства страны, которое было посвящено приоритетным вопросам жизни государства.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты руководителей национального парламента, министерств и ведомств страны о текущем положении дел во вверенных им структурах.

По итогам заседания глава государства утвердил

разрешение Государственной электроэнергетической корпорации «Türkmenenergo» Министерства энергетики Туркменистана заключить дополнительные соглашения на продление сроков контрактов, заключенных с компанией Афганистана «Da Afghanistan Breshna Sherkat», по отправке электроэнергии из Туркменистана в Афганистан, и план предстоящих мероприятий по случаю торжественного празднования 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"