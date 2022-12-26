Подведены итоги визита главы МИД Туркменистана в Токио

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 декабря руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов завершил визит в Японию, который был предпринят с целью участия в прошедшем в Токио 9-м совещании министров иностранных дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

В ходе совещания руководители внешнеполитических ведомств Японии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили ключевые аспекты развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Также в рамках пребывания в Японии глава МИД Туркменистана провел встречи с премьер-министром Фумио Кишида, министром иностранных дел Ёшимаса Хаяши, председателем Парламентской Ассамблеи стран Центральной Азии и Японии Таро Асо, председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо, президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака, министром цифровых реформ Таро Коно, министром экономики, торговли и промышленности Ясутоши Нишимура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"