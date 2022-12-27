Глава Туркменистана завершил визит в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря Президент Туркменистана наряду с коллегами из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге неформальном саммите Содружества Независимых Государств.

Целью проведения встречи глав государств явилось подведение итогов работы Содружества в уходящем году и обсуждение предстоящих задач на наступающий, а также был проведен обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"