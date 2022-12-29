Завершился Кубок Туркменистана по теннису

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря на стадионе «Ашхабад» прошли финальные матчи на Кубок Туркменистана по теннису. В турнире принимали участие 16 сильнейших по рейтингу теннисистов – по 8 спортсменов в мужской и женской категориях, которые играли по системе Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинг.

В финале встретились 5-кратный действующий чемпион Туркменистана, тренер спортивного клуба Пограничного института Юрий Рогусский и член сборной команды страны Атлымурад Курбанов. Со счетом 6:2, 6:4 победителем Кубка Туркменистана стал Атлымурад Курбанов.

Бронзовым призером Кубка Туркменистана стал военнослужащий МВД Хаджимурад Чарыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"