Россия и ООН в современном контексте международных реалий

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2022 год в новейшей истории человечества будет иметь особое значение. Существенно обострились многочисленные международные проблемы фактически во всех сферах социально-экономических, политических и гуманитарных взаимоотношений.



Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября 2022 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин специально акцентировал внимание на том, что в современном мире происходят существенные трансформации стратегической направленности: «Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах». (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695). В таких условиях с неизбежностью встает вопрос о геополитических позициях мировых государств. «Западный мир» однозначно пытается сохранить уходящую неоколониальную и неолиберальную «однополярность». Россия, наоборот, фактически возглавила процесс движения государств и народов к т.н. многополярности – более справедливому и рациональному мироустройству.



В данной связи с неизбежностью встает вопрос о взаимоотношении России с Организацией Объединенных Наций – основным центром мирового геополитического развития.



Прежде всего, о главном приоритете. В столь сложных условиях смены парадигм мирового развития Россия последовательно выступает не только за сохранение ООН, но и за повышение ее роли и значения в современном мире. Такая позиция, как прежде, так и в течение 2022 года, была важнейшим приоритетом российской дипломатии. Это отчетливо проявлялось не только в официальных заявлениях лидеров России, но и последовательной деятельности всего дипломатического корпуса страны. Более того, отношения России и ООН были предельно конструктивны, открыты и последовательны.



Здесь нельзя не согласиться с МИД России, который совершенно справедливо отмечает, «что в 2022 году Россия традиционно способствовала повышению эффективности ООН, обеспечению максимальной отдачи от ее работы на политическом, социально-экономическом и иных направлениях».



Факты, действительно, свидетельствуют, что Россия не только поддерживала конструктивную деятельность ООН, но и всячески содействовала повышению результативности ее работы, внося в международную повестку объективность и адекватность. Именно с площадок ООН стало известно о сущности истинных целей расширения НАТО на Восток, о создании по всему миру и на Украине, в частности, биолабораторий, разрабатывающих компоненты биологического оружия, о многочисленных обстрелах мирного населения неонацистским режимом на Украине и о многом другом.



Известно, что Совет Безопасности ООН до настоящего времени является основной площадкой, на которой Россия имеет реальную возможность вести действенный диалог со своими геополитическими противниками. Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, последовательно давала оценки деструктивным позициям «коллективного Запада», существенным образом использовала свои возможности в деле поддержания международного мира и безопасности.



Особенностью международной политики в 2022 году явилось то, что после начала специальной военной операции на Украине и в Донбассе «коллективный Запад» активизировал попытки превратить ООН в «трибуну» для оказания давления на Россию. В данной связи российские дипломаты, приняв вызов агрессивным дипломатическим атакам Запада на весь мир, доказали, что война на Украине – это война именно «коллективного Запада» против России, которая ведется по инициативе Запада, на средства Запада, но руками украинцев.



Известно также, что «коллективный Запад» в 2022 году, на чем неоднократно акцентировалось внимание в дипломатическом и экспертном сообществе, особо пытался использовать Организацию Объединенных Наций как важнейшее средство для «демонизации» России путем более чем очевидного шантажа. Вследствие этого «коллективному Западу» удалось реализовать ряд своих инициатив, направленных против России. Среди них – резолюции Генеральной Ассамблеи об «агрессии против Украины» (2 марта), гуманитарной ситуации в этой стране (24 марта), приостановлении прав членства России в Совете ООН по правам человека (7 апреля), референдумах на бывших территориях Украины (12 октября). Последним проявлением такой деструктивной линии стало принятие 14 ноября юридически ничтожной резолюции о «репарациях» в пользу Киева, которую, что немаловажно, поддержало менее половины государств-членов ООН, невзирая на жесточайшее западное давление. Наряду с отмеченным, в повестку дня Генеральной Ассамблеи регулярно включаются вопросы «о Крыме» и о якобы «нарушении прав человека на полуострове», о «беженцах» из Абхазии и Южной Осетии.



Указанные документы набирают необходимое количество голосов лишь благодаря жесткой «блоковой солидарности» в западном лагере. В то же время в таких сложнейших условиях противоборства на площадке ООН, по заключению Международного института стратегических исследований «Вектор», российская дипломатия все же добилась того, что большинство государств планеты в той или иной степени поддерживают позицию России, направленную на укрепление ООН и создание более действенных международных инструментов по предотвращению мировых угроз и вызовов.



Следует специально отметить, что небывалая агрессивность «коллективного Запада» против России привела и к процессу консолидации дружественных России государств в сфере региональной и международной безопасности. Об этом свидетельствует необычайная активность в 2022 году деятельности Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и ряда других. По словам Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, в настоящее время, в частности, «СНГ, ОДКБ и ШОС выступают примерами равноправного практического сотрудничества и подлинной многосторонней дипломатии». При этом было обращено внимание на то, что эти организации сотрудничают с ООН в деле укрепления мира и расширения сотрудничества как региональном, так и международном масштабе в целом (источник: uz.sputniknews.ru).



Уходящий 2022 год не только обострил весь комплекс международных отношений. Постепенно начал определяться основной фарватер развития международных процессов в современном мире. Эти процессы, как свидетельствуют многочисленные факты, развиваются в сторону конструктивного сотрудничества между странами, укрепления безопасности, осознания необходимости борьбы с возросшими угрозами и вызовами в сфере экологии, борьбы с пандемиями, решения продовольственных проблем, борьбы с терроризмом и наркопреступностью и др.



Исторически сложилось так, что одним из лидеров в предотвращении такого рода угроз и вызовов является именно Россия со своими ближайшими союзниками. Этот процесс сложный, но необратимый. Вероятно, конструктивные инициативы России, направленные на решение проблем всей системы коллективной безопасности, будут иметь тенденцию к реализации.



Традиционно центральным международным событием наступающего 2023 года станет очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН – уже 78-я по счету. Ее неделя высокого уровня является основной трибуной для изложения главами государств и правительств национальных приоритетов. Российская Федерация продолжит свою деятельность, направленную на повышение значимости ООН в современных условиях, являясь одним из ключевых игроков в решении международных проблем.



В контексте этого возможно и необходимо повышать роль и значение ООН, расширять ее функции и полномочия, а также проводить структурное и функциональное совершенствование. На это особо обращал внимание Президент Российской Федерации В.В.Путин: «В этой связи, возможно, стоит подумать и о том, чтобы структура Организации Объединённых Наций, в том числе её Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен» (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695).



В апреле 2023 года Российская Федерация выступит в качестве председателя Совета Безопасности ООН. Повестку дня данного органа будет определять цикл мандатов миротворческих и специальных политических миссий. В остальном задачи по поддержанию международного мира и безопасности будут решаться в режиме поступления «на стол» Совета. Безусловно, в столь сложное переходное время председательство России в Совете Безопасности ООН будет, в том числе, способствовать более адекватному выполнению ООН своих уставных функций и решению других международных задач.



Очевидно, что дипломатическая борьба за многополярный мир становится все более конструктивной, и есть все основания считать, что роль и значение России и в этом процессе будет также возрастать. Такая тенденция отчетливо обозначилась и в 2022 году. Примером этому может служить поддержка Генеральной Ассамблеей российских резолюций, направленных против героизации нацизма, о международной информационной безопасности, неразмещении первыми оружия в космосе, укреплении системы договоренностей по контролю над вооружениями, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.



Попытки Запада изолировать Россию в ходе проходившей с 20 по 26 сентября 2022 года недели высокого уровня 77-й сессии ГА ООН провалились. Достаточно сказать, что помимо выступлений в Совете Безопасности 22 сентября и Генассамблее 24 сентября уходящего года Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел около 50 двусторонних и многосторонних контактов, среди которых – встречи с коллегами по БРИКС и ОДКБ, представителями ближневосточного региона, Африки, Азии и Латинской Америки.



Таким образом, в наше сложное историческое время смены парадигм развития всей системы международных отношений, взаимоотношения Российской Федерации и Организации Объединённых Наций складываются непросто, но в то же время ответственно и конструктивно. Есть все основания считать, что сотрудничество России и ООН будет продолжено на качественно более высоком уровне в интересах всего современного мира и в наступающем 2023 году.



Научно-методический совет МИСИ «Вектор»

ИП "ТУРКМЕНинформ"