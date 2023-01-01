В Туркменистане объявлен девиз на следующий год

АШХАБАД, 31 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 декабря Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял постановление об объявлении 2023 года годом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром».

Главными целями в новом году объявлены создание широких возможностей для полного участия молодежи в экономической, политической и культурной жизни страны, воспитание молодого поколения в духе духовно-нравственных традиций туркменского народа, патриотизма, гуманности и трудолюбия, поддержка и поощрение их общественно-политической активности, личных инициатив.

ИП "ТУРКМЕНинформ"