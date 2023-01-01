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Глава Туркменистана выступил с праздничным обращением
01.01.2023 09:54

АШХАБАД, 1 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Нового года.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Завершается 2022 год, провозглашенный годом «Эпоха народа с Аркадагом». Через считанные мгновения мы попрощаемся с этим годом и радостно встретим Новый, 2023 год.

По восточному календарю символом 2023 года является кролик. Наш народ, считая этот год щедрым, спокойным, благополучным, вступает в Новый год с добрыми надеждами и огромной верой.

В уходящем году в нашем независимом нейтральном государстве продолжились масштабные преобразования.

И в этот радостный предпраздничный момент кратко окинем взором уходящий в историю год.

Он начался с открытия воздушного сообщения по маршрутам Ашхабад–Керки–Ашхабад и Дашогуз–Керки–Ашхабад. В столичном микрорайоне Чоганлы мы ввели в эксплуатацию жилой комплекс имени Мяликгулы Бердымухамедова Министерства внутренних дел, а в Бюзмейинском этрапе – центр по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования. Современный коттеджный комплекс открыли в Авазе, в городе Туркменбаши – многопрофильную и в городе Дашогуз – многопрофильную и онкологическую клиники, а также в столице – парк «Ташкент» и комплекс селеотводных сооружений. Совсем недавно мы торжественно открыли в Балканском велаяте современный поселок Галкыныш. Сдали в эксплуатацию новые автотерминалы в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах.

Заложили фундаменты зданий 1-й специализированной военной школы Министерства обороны имени Бердымухамеда Аннаева, нового автомобильного моста через залив Гарабогазгол. Сдали в эксплуатацию жилые дома, современные школы, детские сады, объекты медицинского и спортивного назначения, парки и скверы и многое другое.

Тысячи счастливых семей, переселившись в квартиры со всеми удобствами, отпраздновали новоселье. Все сказанное свидетельствует об экономическом могуществе нашего государства.

12 марта уходящего года на демократической основе состоялись выборы Президента Туркменистана. Наши соотечественники изъявили свою волю и проголосовали за свое светлое будущее.

В завершающемся году на внеочередном заседании Халк Маслахаты Туркменистана под руководством Героя-Аркадага были приняты решения государственной важности.

На этом заседании принята Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», определившая основные направления развития страны на предстоящие 30 лет.

Все эти общественно-политические события стали очередным шагом на пути укрепления единства народа и общества, совершенствования демократических принципов.

Коренные преобразования произошли и в сельском хозяйстве – одном из базовых секторов национальной экономики. Мы продолжим нашу работу по модернизации агропромышленного комплекса.

Большие успехи были достигнуты в нефтегазовой, транспортно-коммуникационной и торгово-предпринимательской сферах экономики. Труженики этих отраслей также внесли достойный вклад в развитие суверенного государства.

Дорогие соотечественники!

В нашей независимой Отчизне создана фундаментальная национальная система здравоохранения. Здоровье народа – наше главное богатство. Поэтому мы и впредь продолжим работу по охране здоровья народа, увеличению продолжительности жизни человека, профилактике заболеваний и утверждению принципов здорового образа жизни.

Еще одним приоритетным направлением государственной политики является развитие физкультуры и спорта. Мы гордимся нашими спортсменами, благодаря достижениям которых зеленый Флаг нашей Родины взмывает вверх на международных турнирах.

В сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и другими спортивными федерациями мы и далее будем активно развивать разные виды спорта.

Образование – одна из базовых основ нашего счастливого будущего, гармоничного развития общества и государства.

Вот почему модернизации данной системы, воспитанию духовно и физически здорового, с широким мировоззрением образованного молодого поколения мы придаем столь большое значение. Считаем необходимым внедрение в эту сферу передовых достижений науки, инновационных методов, цифровых технологий.

Наука имеет большое значение для укрепления экономического потенциала нашего суверенного государства, успешной реализации крупных проектов и национальных программ.

Создаваемые нами условия для развития науки – прочная основа для конкурентоспособности нашей страны в дальнейшем по всем направлениям.

Молодежь – наше будущее. В соответствии с принятым в этом году Законом «О государственной молодежной политике» мы будем придавать особое значение популяризации среди молодежи здорового образа жизни, воспитанию их в духе патриотизма, трудолюбия, высокой нравственности, гражданской ответственности, стимулированию предпринимательской деятельности молодых людей.

Мы четко определили основные задачи внешней политики и приоритетные направления развития нашего независимого нейтрального государства. Эта политика находит широкую поддержку в Организации Объединенных Наций.

Свидетельство тому и тот факт, что в этом году Туркменистан единогласно избран вице-председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи данной Организации и членом Комиссии ООН по праву международной торговли на 2022–2028 годы.

По нашей инициативе на 76-й сессии Генеральной Ассамб­леи были приняты Резолюции «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития» и «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества», а на 77-й сессии – «2023 год – Международный год диалога как гарантии мира».

Присуждение городу Ашхабад Международного сертификата за вклад в инициативу Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций «Деревья в городах» посредством озеленительных акций является признанием достижений нашей страны в области экологии и охраны окружающей среды.

Мы и впредь будем уделять большое внимание бережному отношению к природе, охране и приумножению ее богатств, внедрению «зеленых» технологий в экономику. Проводя акции массовых посадок деревьев, мы вносим вклад в обеспечение экологического благополучия, решение таких важных вопросов, как изменение климата.

Сотрудничество с Организа­цией Объединенных Наций является основным направлением внешней политики Туркменистана и впредь будет таковым.

Уважаемые соотечественники!

В нашей стране развернута масштабная работа, призванная обеспечить развитие национальной культуры, охрану и популяризацию культурного наследия нации. Еще одним свидетельством тому стало недавнее включение туркменского национального искусства вышивки в Список немате­риального культурного наследия
ЮНЕСКО.

В Туркменистане стало доброй традицией проводить на международном уровне творческие акции, Дни и Недели культуры, конференции, фестивали, выставки, концерты и другие мероприятия. И в уходящем году их было множество.

Мероприятия, организованные в рамках прошедшей в Марыйском велаяте Недели культуры, внесли большой вклад в обогащение нашей культуры, искусства, литературы, в изу­чение национального наследия.

В следующем году Неделя культуры на высоком уровне будет проведена в столице – городе Ашхабад.

Национальная культура – это духовное богатство нашего народа. И потому мы и впредь продолжим работу в данном направлении.

Уважаемые соотечественники!

В соответствии с нашей политикой, проводимой под девизами «Государство – для человека!» и «Государство является государством только с народом», с 1 января 2023 года мы на 10 процентов увеличим размеры заработной платы, пенсий и пособий, стипендий студентов и слушателей. Это является продолжением работы по улучшению благосостояния и социальной защищенности родного народа.

Дорогие соотечественники!

Даст Всевышний, Новый год, который мы встречаем с добрыми надеждами и светлыми чаяниями, станет годом мира, больших успехов и значительных трудовых свершений в интересах страны и народа.

Гордясь своей независимой Отчизной, выражая уверенность в светлом будущем и ставя перед собой высокие цели, мы объявили следующий год годом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». Этим мы выразили огромное доверие молодежи – будущему нашей Отчизны.

Опираясь на патриотизм, талант и вдохновение народа, в том числе молодежи, мы и в Новом году будем вдохновенно трудиться для превращения Родины в край успехов.

Дорогие соотечественники!

Через считанные мгновения мы встретим Новый, 2023 год. И пусть Новый год станет годом мира, счастья, больших свершений и изобилия! В Новом году желаю вашим священным семейным очагам благополучия и сплоченности, бесконечного счастья!

Дорогие соотечественники!

С Новым годом!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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