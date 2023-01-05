Главу Туркменистана поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов продолжает получать послания от зарубежных коллег с поздравлениями по случаю наступления 2023 года.

В частности, поздравления прислали Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан, Серджио Маттарелла, Президент Республики Италия, Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян, Президент Объединенных Арабских Эмиратов, Владимир Путин, Президент Российской Федерации, Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики, Фумио Кисида, премьер-министр Японии, Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан, Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан, Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, Ваагн Хачатурян, Президент Республики Армения, Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Федеративной Республики Германия, Анджей Дуда, Президент Республики Польша, Харальд V, Король Норвегии, Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, Ли Кэцян, премьер Госсовета Китайской Народной Республики, Нарендра Моди, премьер-министр Республики Индия, Никол Пашинян, премьер-министр Республики Армения, Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики, Хуссейн Брахим Таха, Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества, Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани, член правящей семьи в Государстве Катар, Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси.

ИП "ТУРКМЕНинформ"