Глава Туркменистана завершил визит в Пекин

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 января в столице Китая, Пекине были проведены основные мероприятия государственного визита в КНР Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В частности, состоялись переговоры на высшем уровне с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которых главы государств и представители правительственных делегаций рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и логистики, высоких технологий, спорта, здравоохранения,провели обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление Туркменистана и Китайской Народной Республики,

Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023–2024 годы;

Протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству от 29 августа 2008 года;

Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области цифровой экономики между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики;

Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области зелёного развития между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики по сопряжению международных инициатив «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь»;

План сотрудничества в области культуры между Минис­терством культуры Туркменистана и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2023–2026 годы;

Соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством «Синьхуа» Китайской Народной Республики;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным информационным агентством Туркменистана и газетой «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Республика);

Меморандум об информационно-новостном сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Медиа­корпорацией Китая;

План действий в области здравоохранения между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной комиссией Китайской Народной Республики по здравоохранению на период 2023–2027 годы;

Меморандум о сотрудничестве между Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана и Китайским Олимпийским комитетом;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области спорта;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в газовой сфере;

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (Китайская Народная Республика);

Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Пекинским университетом иностранных языков (Китайская Народная Республика).

В тот же день глава Туркменистана провел встречи с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"