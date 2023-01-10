Главы Туркменистана и Китая выступили с совместным заявлением

"По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Китай с государственным визитом с 5 по 6 января 2023 года.

В ходе переговоров, прошедших в теплой и дружественной атмосфере, главы государств провели обстоятельный обмен мнениями и достигли взаимопонимания по широкому кругу вопросов туркмено-китайских отношений, многопланового сотрудничества, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Высоко оценивая плодотворные результаты сотрудничества между двумя странами в различных областях за 31 год с момента установления дипломатических отношений, стороны едины в том, что двусторонние связи уже вступили в новый этап всестороннего развития. Исходя из высокой степени взаимодействия и обоюдной заинтересованности в повышении уровня двусторонних отношений, Стороны объявили о развитии туркмено-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, подтвердили готовность продолжать усилия к углублению многопланового сотрудничества. Стороны выразили намерение в дальнейшем развивать двустороннее партнерство в рамках инициативы о сообществе единой судьбы, характеризующееся вековой дружбой, солидарностью и взаимной выгодой во имя будущего двух стран и их народов.

Китайская сторона высоко оценивает масштабные достижения в деле государственного становления и строительства, достигнутые Туркменистаном после провозглашения своей независимости и вновь подтверждает, что поддерживает проводимую руководством и Правительством Туркменистана политику и меры по обеспечению стабильности и динамичного развития Туркменистана. Убеждена, что все цели, поставленные в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», будут реализованы.

Туркменская сторона поздравила Коммунистическую партию Китая с успешным проведением 20-го съезда, а также с переизбранием Си Цзиньпина на пост Генерального секретаря ЦК КПК. Высоко оценивая значительные успехи Китая в деле социально-экономического развития за десятилетие новой эпохи, туркменская сторона пожелала китайскому народу всестороннего строительства модернизированного социалистического государства под руководством КПК, осуществления намеченной к столетию КНР цели и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.

Стороны подчеркивают, что взаимная поддержка в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга, является основополагающим принципом для развития туркмено-китайских отношений.

Китайская сторона твердо поддерживает самостоятельно избранный путь развития Туркменистана и его внутреннюю и внешнюю политику, осуществляемую в соответствии с общепризнанными принципами международного права. Туркменская сторона вновь подтверждает, что Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Туркменская сторона твердо придерживается принципа одного Китая, выступает против любых форм «независимости Тайваня», поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, и все усилия Китайского правительства по объединению страны. Стороны будут тесно взаимодействовать по недопущению вмешательства во внутренние дела любыми силами.

Стороны едины в том, что дипломатия глав государств предоставляет политическое обеспечение и стратегическое руководство для развития стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем. Стороны будут поддерживать тесные контакты на высшем и высоком уровнях, углублять обмен опытом управления государством во имя непрерывного укрепления стратегического и политического взаимного доверия. Стороны будут и далее интенсифицировать встречи и консультации на разных уровнях, чтобы своевременно обмениваться мнениями и согласовывать позиции по важным вопросам двусторонней повестки дня и вопросам, представляющим общие интересы.

Стороны договорились, полноценно реализовывая координационную роль Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, активизировать работу над сопряжением инициатив «Одного пояса и одного пути» и возрождения Великого Шелкового пути, сосредоточить силу на реализации Программы о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики на 5 лет (2021–2025 гг.) на благо всестороннего развития многопрофильного сотрудничества между Туркменистаном и Китаем.

Стороны видят огромный потенциал и широкие перспективы торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Китаем. Претворяя в жизнь Программу сотрудничества по расширению экономического партнерства между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики, стороны будут последовательно расширять объем двусторонней торговли, диверсифицировать ее структуру, интенсифицировать двустороннее сотрудничество в несырьевых сферах, активизировать работу по согласованию перечня приоритетных экономических проектов, повышать качество и уровень торгово-экономического сотрудничества.

Стороны договорились принять эффективно работающие меры для расширения масштаба взаимных инвестиций, повышенными темпами продвинуть процесс создания механизма межправительственного сотрудничества по промышленности и инвестиции с целью дальнейшего продвижения и углубления двустороннего сотрудничества в данной сфере. Стороны дали положительную оценку туркмено-китайской рабочей группе по инвестиционному сотрудничеству, которая выступает важным механизмом и каналом в данной сфере, готовы и дальше закреплять и задействовать ее роль. Выражена взаимная готовность активизировать работу по реализации туркмено-китайских документов по наращиванию инвестиционного сотрудничества в области цифровой экономики и зеленого развития, предпринять действенные меры по увеличению масштабов инвестиций в интересах высококачест­венного развития инвестиционного сотрудничества.

Стороны отмечают значимость сотрудничества между Туркменистаном и Китаем в газовой облас­ти. Стороны подчеркивают, что формируется схема комплексного сотрудничества в данной области – производство, транспортировка по трубопроводу, торговля, финансирование и техническое обеспечение. Туркменистан и Китай являются стратегическими партнерами в сфере энергетики. Придерживаясь принципов взаимопонимания, искренности, открытости и взаимной выгоды, Стороны в дальнейшем будут полностью выполнять действующие договоры, продвигать процесс переговоров по газовому сотрудничеству, ускорять реализацию второго этапа промышленной разработки газового месторождения «Галкыныш», строительства линии D газопровода «Туркменистан – Китай» и других крупных совместных проектов, активизировать сотрудничество в сфере газовой промышленности.

Стороны отмечают, что инфраструктурная взаимосвязанность является новой точкой роста в отношениях всестороннего стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем, в этой связи подчеркнули необходимость ускорения согласования проекта «Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством КНР о международном автомобильном транспорте», отметили необходимость содействовать сотрудничеству между двумя странами в сфере соединения дорог и трансграничного транспорта, увеличить количество рейсов и объем перевозок железнодорожных контейнерных поездов Китай–Кыргызс­тан–Туркменистан–Иран и международных мультимодальных перевозок Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан, продолжать контакты и взаимодействие в рамках ЦАРЭС, ОСЖД и других многосторонних механизмов. Китайская сторона выражает готовность оказать Туркменистану содействие в ускорении строительства транспортной инфраструктуры и создании современной транспортно-логистической системы.

Стороны договорились расширять сотрудничество в области медицины и здравоохранения, укреплять обмены в сфере традиционной медицины, сов­местно создать центр традиционной медицины в Туркменистане и осуществ­лять сотрудничество в области выращивания и переработки лекарственных растений, диагностики и лечения с помощью традиционной медицины. Китайская сторона готова оказать содействие в подготовке медицинских специалистов и укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество с туркменской стороной в сфере профилактики заболеваний, реагировать на чрезвычайные происшествия в области здравоохранения, дистанционной медицины, продвигать создание сообщества здравоохранения человечества.

Стороны будут углублять сельскохозяйственное сотрудничество, расширять сотрудничество в сфере водосберегающего орошения, переработки хлопка, сельскохозяйственной техники и подготовки сельскохозяйственных технических специалистов. Китайская сторона приветствует участие турк­менской стороны в создании центра сельскохозяйственного сот­рудничества между Центральной Азией и Китаем.

Стороны подтверждают настрой на расширение сотрудничества в культурной, образовательной, научно-технической и других сферах, активизацию работы по созданию туркменского культурного центра в Китае и китайского культурного центра в Туркменистане, продвижение совместной реализации проекта «Мастерской Лу Бань», а также проведение перекрестных Годов культуры в 2023 и 2024 гг. Китайская сторона поддерживает Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и Ассоциацию «Туркменские алабаи» в организации мероприятий. Стороны поощряют установление дружественных связей и развитие взаимодействия между велаятами Туркменистана и провинциями Китая.

Стороны считают, что сотрудничество по безопасности свидетельствует о высоком уровне взаимодоверия между двумя странами. Стороны продолжат поддерживать положительную традицию тесных контактов по линии компетентных органов по правоохранительной деятельности и безопасности, активизировать обмен информацией, касающейся противодействия терроризму, решительно противостоя­ть «силам трех зол», обмениваться опытом обеспечения безопасности ключевых проектов и массовых мероприятий, а также поддержания безопасного и стабильного функционирования сов­местных проектов стратегического значения. Стороны и впредь продолжат укреп­лять стратегические контакты по линии вооруженных сил, углублять взаимодоверие в военной сфере, расширять спектр сотрудничества и активизировать практические обмены в таких направлениях, как взаимные поездки делегаций, подготовка кадров и военная техника.

Стороны дали высокую оценку механизму встречи «Центральная Азия – Китай» как важной платформе для углубления всестороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем, подтвердили готовность углублять диалог и взаимодействие и прилагать совместные усилия для успешного проведения предстоящей встречи глав государств в формате «Центральная Азия – Китай».

Стороны готовы продолжать координацию и сотрудничество в рамках ООН, своевременно сверять часы по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Стороны подтверждают решимость совместно продвигать реализацию Инициативы по глобальной безо­пасности и прилагать усилия к защите мира и безопасности на планете. Китайская сторона поддерживает постоянный нейтралитет Туркменистана, высоко оценивает туркменскую инициативу об объявлении 2023 года Международным годом «Диалог – гарантия мира». Турк­менская сторона активно поддерживает китайскую Инициативу по глобальному развитию, отмечая ее конструктивную роль в достижении Целей в области устойчивого развития ООН в запланированные сроки.

Стороны полагают, что состояв­шаяся встреча глав государств имеет знаменательное значение. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину за теплый прием и пригласил его посетить Туркменистан с государственным визитом в удобное для обеих сторон время."