Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Ирана

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Махди Сафари.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"