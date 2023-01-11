В Ашхабад прибыл новый посол Кыргызстана

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики Азизбеком Мадмаровым.

В ходе аудиенции посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и актуальных аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики.

С июня 2021 года по август 2022 послом Кыргызстана в Туркменистане являлся Талант Султанов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"