В Ашхабад прибыл новый посол Кыргызстана

В Ашхабад прибыл новый посол Кыргызстана11.01.2023 11:15
АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики Азизбеком Мадмаровым.
В ходе аудиенции посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и актуальных аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики.
С июня 2021 года по август 2022 послом Кыргызстана в Туркменистане являлся Талант Султанов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"