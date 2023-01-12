Глава Туркменистана аккредитовал нового посла Италии

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики Луиджи Феррари.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития туркмено-итальянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, высоких технологий, текстильной индустрии и других.

Луиджи Феррари, прибывший в Ашхабад в декабре, сменил в должности Лучано Галли, который возглавлял итальянскую дипмиссию в Ашхабаде с ноября 2020 года.

В этот же день были проведены церемонии аккредитации новых послов Катара и Кыргызстана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"