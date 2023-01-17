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Проведено совместное заседание Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана
13.01.2023 12:11

АШХАБАД, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января в Ашхабаде было проведено совместное заседание Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, на повестку дня которого были вынесены вопросы дальнейшего совершенствования работы национального парламента.

В ходе мероприятия Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана.

В данной связи упраздняется Халк Маслахаты Милли Генгеша, а Милли Генгеш Туркменистана (парламент) реорганизован в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

В выступлении Гурбангулы Бердымухамедова говорилось:

"Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Уважаемые депутаты Меджлиса!

Мы приняли решение провести сегодня совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана. Как вы знаете, жизнь не стоит на месте, она непрерывно эволюционирует, обогащается новыми законами и постулатами, а прежние концепции меняются, обретая иной смысл и содержание. Исходя из этого также непрерывно совершенствуется основополагающая правовая база общества, что ведёт к формированию её улучшенной модели, которая соответствует национальным особенностям, уровню государственного развития и воле народа.

С момента обретения независимости нашей Отчизной система органов государственной власти модернизируется на регулярной основе в соответствии с объективными реалиями. Эти процессы осуществляются с учётом колоссального опыта наших славных предков в деле государственного становления и управления, а также достижений ведущих стран мира в данной области.

А это позволяет гарантировать права и свободы человека и гражданина, в том числе право на участие в управлении государством и обществом, а также создаёт благоприятные предпосылки для поддержания стабильности и единства общества, укрепления и всестороннего развития основ народовластия, демократического правового и светского государства.

Уважаемые участники заседания!

Как вам известно, два года назад, в рамках модернизации системы органов государственной власти, мы преобразовали национальный орган законодательной власти – Парламент – в Милли Генгеш Туркменистана, состоящий из двух палат – Халк Маслахаты и Меджлис. Сегодня они успешно выполняют свои функции.

Однако в свете современных трансформаций возникает необходимость последовательного совершенствования структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов времени. Поэтому, комплексно учитывая наработанную нашим народом на протяжении своей многовековой истории практику государственного строительства, руководствуясь благородными традициями предков решать наиболее важные политические, экономические и военные вопросы с делегатами общественности на всенародном форуме, предлагаю создать высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана.

В связи с созданием Халк Маслахаты Туркменистана и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеша упраздняется. Таким образом, считаем целесообразным Милли Генгеш Туркменистана (Парламент), который осуществляет законодательную власть в нашей стране, реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

Будет правильным, если в состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана войдут:

  • Председатель Халк Маслахаты Туркменистана;
  • Президент Туркменистана;
  • председатель Меджлиса;
  • председатель Верховного суда;
  • секретарь Государственного совета безопасности;
  • депутаты Меджлиса;
  • члены Кабинета Министров;
  • уполномоченный представитель по правам человека – Омбудсмен;
  • генеральный прокурор;
  • министр адалат;
  • хякимы велаятов, этрапов и городов;
  • председатели халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;
  • арчины городов и посёлков, являющихся административными центрами этрапов;
  • руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений;
  • представители общественности, в том числе старейшин, предлагаемые халк маслахаты велаятов и города Ашхабад.

К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана могут быть отнесены:

1) рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений;

2) рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, а также программ политического, экономического, социального и культурного развития страны;

3) заслушивание ежегодных Посланий Президента Туркменистана;

4) рассмотрение вопросов мира и безопасности;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законами Туркменистана.

Организационное и техническое обеспечение деятельности Халк Маслахаты Туркменистана, его должностных лиц и членов будет осуществляться Аппаратом Халк Маслахаты. Кроме того, возложение на Аппарат Халк Маслахаты организационно-методического руководства деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов положительно скажется на более эффективной работе местных халк маслахаты.

Заседания Халк Маслахаты созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год его Председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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