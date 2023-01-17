Глава государства объявил выговоры членам правительства

АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел онлайн-заседание Кабинета Министров страны, которое было посвящено актуальным вопросам жизни государства.

По итогам представления докладов членов правительства о текущем положении дел во вверенных им отраслях глава государства за допущенные в работе серьёзные недостатки и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков вице-премьерам Шахыму Абдрахманову, Чарымырату Пурчекову, Батыру Аманову и Ныязлы Ныязлыеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"