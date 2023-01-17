Глава государства назначил нового посла в Нидерландах и Люксембурге

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указы о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла страны в Нидерландах и Люксембурге.

В соответствии с документом, руководителем дипмиссии Туркменистана в странах Бенилюкс будет Сапар Пальванов, с июля минувшего года являющийся Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) .

ИП "ТУРКМЕНинформ"