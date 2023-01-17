Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и UNEP

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных аспектов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, изменения климата, экологии и рационального использования природных ресурсов.

Были выдвинуты предложения рассмотреть проекты, связанные с адаптацией к изменению климата в Каспийском море, а также разработкой концепции морского пространственного планирования туркменской части Каспия, созданием Новой Каспийской Экологической программы ООН, как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования природных ресурсов Каспия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"