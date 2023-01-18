МИД Туркменистана посетил посол Катара

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Хамадом бин Рашидом бин Хамадом Аль-Азби.

В ходе беседы стороны рассмотрели ход достигнутых ранее двусторонних договоренностей, а также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"