МИД Туркменистана посетил посол Катара

МИД Туркменистана посетил посол Катара18.01.2023 11:54
АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Хамадом бин Рашидом бин Хамадом Аль-Азби.
В ходе беседы стороны рассмотрели ход достигнутых ранее двусторонних договоренностей, а также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, науки, образования и культуры.
ИП "ТУРКМЕНинформ"