Туркменистан и Франция провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января в ведомстве иностранных дел Туркменистана завершились двухдневные политические консультации между МИД Туркменистана и Франции, для участия в которых в Ашхабад прибыла делегация во главе с заместителем директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Сильвен Гйоге.

В ходе переговоров были обсуждены практические аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, связи и коммуникаций, археологии и музейного дела.

ИП "ТУРКМЕНинформ"