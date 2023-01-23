Председатель верхней палаты национального парламента провел встречу с главой Татарстана

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 января Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Татарстана в сферах экономики и торговли, науки и образования, подготовки кадров и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"