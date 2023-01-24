В столице проведен туркмено-российский бизнес-форум

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 января в рамках визита в Туркменистан правительственной делегации России во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялся туркмено-российский бизнес-форум.

В ходе мероприятия представители официальных и деловых кругов двух стран рассмотрели практические аспекты развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, промышленной кооперации и строительного производства, инновационных и информационных технологий, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"