В Ашхабаде прошли туркмено-российские переговоры в верхах

АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января пребывающий с официальным визитом в Туркменистане председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе переговоров стороны обсудили в узком и расширенном формате с участием правительственных делегаций обеих стран вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, ТЭК и энергетики, сельского хозяйства, цифровой экономики, строительства и других.

По итогам встречи были подписаны:

Соглашение между Государственной миграционной службой Туркменистана и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве в сфере миграции;

Меморандум между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о сотрудничестве в области подготовки кадров;

Протокол о взаимодействии между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) в сфере борьбы с таможенными правонарушениями на 2023-2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Федеральным агентством по рыболовству (Российская Федерация);

Протокол между Государственной службой по карантину растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений;

План мероприятий (Дорожная карта) по вопросам туркмено-российского сотрудничества в сфере водопользования и экологии;

Соглашение о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и Акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос» (Российская Федерация);

Меморандум о намерениях между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и Акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос» (Российская Федерация) по реализации инвестиционного проекта по созданию логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне Астраханской области;

Меморандум о взаимопонимании в области молодёжной политики между Министерством образования Туркменистана и Федеральным агентством по делам молодёжи (Российская Федерация).

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).

Также в рамках визита российская делегация посетила совместную туркмено-российскую общеобразовательную школу имени А.С.Пушкина и Мемориальный комплекс «Halk hakydasy», где возложила цветы к памятнику «Baky Şöhrat».

ИП "ТУРКМЕНинформ"