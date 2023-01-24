Поздравления народу КНР21.01.2023 11:07
АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, премьеру Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну, председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
В них содержались поздравления народу КНР по случаю празднования китайского Нового года – Праздника Весны, пожелания мира, благоденствия и процветания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"