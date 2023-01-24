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В Туркменистане создан высший представительный орган народной власти
22.01.2023 11:26

АШХАБАД, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января во дворце «Maslahat köşgi» в Ашхабаде было проведено совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны.

В ходе мероприятия было объявлено о реформировании национального парламента, в рамках которого упраздняется верхняя палата Милли Генгеша и создается отдельный высший представительный орган народной власти - Халк Маслахаты Туркменистана (Народный совет).

После реорганизации парламент стал однопалатным, проведенные изменения были закреплены в положениях Коституции страны, а Народный совет указом главы государства возглавил Герой Туркменистана, Почетный старейшина Туркменистана, Аркадаг народа, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухаммедов.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана назначается на должность и освобождается от должности Президентом Туркменистана. Если Председатель Халк Маслахаты Туркменистана по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности либо сложит свои полномочия по собственному желанию, его полномочия переходят Президенту Туркменистана.

Главной целью и основными задачами Халк Маслахаты Туркменистана являются "широкое привлечение народной массы в решение вопросов государственной важности, в осуществление преобразований и социально-экономических программ, реализуемых в нашей стране, разработка предложений, консультирование, содействие и служение укреплению единства, сплоченности, спокойствия, процветания народа и динамичному развитию, приумножению могущества путем великих преобразований в новый период нашего Независимого, постоянно Нейтрального государства".

Функция Халк Маслахаты - рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, подписывать законы, принимаемые Меджлисом, в случае несогласия вправе не позднее чем в двухнедельный срок, используя право отлагательного вето, возвратить закон со своими возражениями в Меджлис Туркменистана для повторного обсуждения и голосования. Кроме того, Народный совет может, наряду с Президентом Туркменистана, депутатами Меджлиса Туркменистана, Кабинетом Министров Туркменистана и Верховным судом Туркменистана, выдвигать законодательные инициативы.

В данную структуру войдут представители государственных органов, общественности, регионов.

Решения Халк Маслахаты Туркменистана исполняются Президентом Туркменистана, Меджлисом Туркменистана, Кабинетом Министров Туркменистана и другими государственными органами в соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией Туркменистана и нормативными правовыми актами Туркменистана.

Функции Меджлиса:

1) принимать Конституцию и законы, вносить в них изменения и дополнения, осуществлять контроль за их исполнением и их официальное толкование;

2) рассматривать вопрос об одобрении программы деятельности Кабинета Министров;

3) рассматривать вопросы об утверждении Государственного бюджета Туркменистана и отчета о его исполнении;

4) рассматривать основные направления внутренней и внешней политики государства и программы политического, экономического, социального и культурного развития страны;

5) решать вопросы о проведении всенародных референдумов;

6) назначать выборы Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты и Генгешей;

7) рассматривать по предложению Президента Туркменистана вопросы о назначении на должность и освобождении от должности Председателя Верховного суда Туркменистана, Генерального прокурора Туркменистана, министра внутренних дел Туркменистана, министра адалат Туркменистана;

8) по предложению Президента Туркменистана избирать Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – Омбудсмена;

9) учреждать государственные награды, награждать Президента Туркменистана государственными наградами, присваивать ему воинские звания и иные государственные звания;

10) определять соответствие Конституции нормативных правовых актов органов государственной власти;

 11) ратифицировать и денонсировать международные договоры;

12) решать вопросы изменения Государственной границы и административно-территориального деления Туркменистана;

13) рассматривать вопросы мира и безопасности;

14) решать иные вопросы, отнесенные Конституцией и законами к компетенции Меджлиса Туркменистана.

При этом Меджлис Туркменистана не может никому передавать право издавать законы по вопросам:

1) принятия и изменения Конституции;

2) уголовного и административного законода­тельства;

3) судопроизводства.

Заседания Халк Маслахаты Туркменистана будут созываться по необходимости, но не реже одного раза в год его Председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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