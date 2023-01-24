Экс-глава Туркменистана объявлен национальным лидером

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил Конституционный закон "О Национальном Лидере туркменского народа", которым закрепляется решение вновь созданного высшего представительного органа страны, Халк Маслахаты Туркменистана о присвоении прежнему главе государства, нынешнему Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухаммедову статуса Национального лидера.



В законе говорится, что Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана и имеет постоянное право:

1) обращаться к народу Туркменистана по важным вопросам государственного устройства Туркменистана, внутренней и внешней политики и безопасности страны, программ социально-экономического развития страны, выступать с инициативой, обязательной к рассмотрению соответствующими государственными органами, а также должностными лицами;

2) выступать на заседаниях Меджлиса Туркменистана при рассмотрении важных вопросов, касающихся государственной и общественной жизни, обсуждении законодательных актов;

3) участвовать, выдвигать предложения, излагать свои позиции при разработке, реализации Кабинетом Министров Туркменистана программ, касающихся направлений политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного развития страны, при обсуждении вопросов важного значения;

4) выступать на заседаниях и съездах политических партий, общественных объединений с поучительными наставлениями, а также с политико-общественными призывами, предусматривающими обеспечение государственного могущества Туркменистана, наибольшее укрепление справедливой, мудрой, дальновидной и гуманной внутренней и внешней политики Президента Туркменистана, единство, сплоченность нашего народа, обеспечение прав, свобод человека и гражданина, почитание молодежью семейного единства, национальных традиций, Независимую и Нейтральную политику страны, принципы добрососедства, солидарности, гуманизма, справедливости и возвышение человеческого достоинства.

При этом в следующей статье закона за Национальным лидером и членами его семьи закрепляется право неприкосновенности. Право неприкосновенности также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов семьи.

Далее говорится, что Национальному Лидеру туркменского народа, в местах его постоянного или временного пребывания, а также членам его семьи обеспечивается государственная защита силами служб безопасности государства за счет средств Государственного бюджета Туркменистана.

Препятствование законной деятельности Национального Лидера туркменского народа, его унижение, действия против его чести и достоинства влекут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"