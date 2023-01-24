Глава Туркменистана подписал ряд указов

АШХАБАД, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указы о создании суда и прокуратуры нового административного центра Ахалского велаята города Аркадаг.

В данной связи, Министерству финансов и экономики Туркменистана предписано внести соответствующие изменения в Государственный бюджет Туркменистана на 2023 год.

Город Аркадаг был основан в соответствии с постановлением Президента Гурбангулы Бердымухаммедова от 4 марта 2019 года. Закладка строительства состоялась 10 апреля того же года. Название новому административному центру было выбрано в декабре минувшего года в честь прежнего главы государства.

При возведении используется концепция "умного города". Жить здесь будут около 70 тысяч человек. В настоящее время завершается строительство 4 школ на 720 мест каждая, 10 детсадов, Международной академии коневодства, педагогической и медицинской средних профессиональных школ, а также 28-квартирного жилого дома. В минувшую пятницу при участии Председателя Халк Маслахаты Туркменистана была проведена церемония закладки фундамента Главной велаятской мечети.

ИП "ТУРКМЕНинформ"