Глава Туркменистана провел кадровые перестановки в руководстве велаятов

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве велаятов.

В частности, хякимом Каракумского этрапа Марыйского велаята был назначен Мердан Оразмухаммедов вместо освобожденного от должности как не справившегося с возложенными на него обязанностями Баллы Баллыева.

Новым хякимом Койтендагского этрапа Лебапского велаята стал Ыльяс Овезов вместо уволенного Сохбеда Аллакулыева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"