Глава Туркменистана провел кадровые перестановки в руководстве велаятов

Глава Туркменистана провел кадровые перестановки в руководстве велаятов25.01.2023 11:11
АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве велаятов.
В частности, хякимом Каракумского этрапа Марыйского велаята был назначен Мердан Оразмухаммедов вместо освобожденного от должности как не справившегося с возложенными на него обязанностями Баллы Баллыева.
Новым хякимом Койтендагского этрапа Лебапского велаята стал Ыльяс Овезов вместо уволенного Сохбеда Аллакулыева.
ИП "ТУРКМЕНинформ"