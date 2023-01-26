Туркменистан и Азербайджан обсудили вопросы разграничения дна Каспийского моря

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 января в Ашхабаде завершило двухдневную работу очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

В рамках встречи было продолжено обсуждение положений проекта Соглашения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"