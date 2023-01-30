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Глава государства поздравил военнослужащих
27.01.2023 11:01

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Сердар Бердымухамедов обратился к военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил страны с поздравлениями по случаю празднования Дня защитников Отечества.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые защитники Родины!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества, торжественно отмечае­мым в нашей стране! Этот праздник символизирует огромное доверие, высокое уважение и безграничную заботу о военнослужащих и сотрудниках военных и право­охранительных органов, защищающих священную независимость родной Отчизны, ее суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй, незыблемость Государственной границы, обеспечивающих безопасность страны, общественное спокойствие, исполнение нацио­нального законодательства и правопорядок.

Мужественные воины независимого Туркменистана!

Летопись нашего времени обогащается деятельностью по дальнейшему укреплению основ государственнос­ти, наращиванию экономической мощи страны, повышению социально-бытового уровня жизни населения. Наглядным тому примером является Закон Туркменистана «О государственной молодежной политике».

В данном контексте и в целях широкой пропаганды в мире конструктивной внутренней и внешней политики страны, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и гордости за нашу великую эпоху 2023 год объявлен годом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». В этом девизе сконцентрированы безграничная гордость нашего народа за молодежь, которая занимает важное место в обществе, и большое доверие молодому поколению.

Мужественные защитники Отечества!

Высоким долгом каждого из вас является неукоснительное следование целям и принципам Военной доктрины, разработанной с учетом миролюбивой внешней политики нашего государства и определяющей военно-политические, военно-­экономические и военно-­стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ родной Отчизны, признанной самой безопасной страной мира.

Вашей главной целью всегда должны быть охрана священной независимости нашей Родины, правового статуса постоянного нейтралитета, конституционного строя, исконных национальных ценностей, дальнейшее укрепление в обществе правопорядка и законности. Вы должны достойно продолжать традиции школы мужества и воинского искусства наших мудрых предков, оставивших нетленный след в истории. Безупречно освоив навыки владения современной военной техникой и оборудованием, должны вносить весомый вклад в динамичные успехи нашей страны, всегда следуя таким высоким принципам предков, как справедливость, мудрость, выдержанность, отвага, бесстрашие, патрио­тизм.

Уверен, что вы будете верны таким высоким и ответственным обязанностям, как защита независимости Туркменистана, его правового статуса постоянного нейтралитета, дважды признанного мировым сообществом, национальных ценностей, обеспечение в обществе спокойствия и согласия, а при необходимости вы не пожалеете и свои жизни за эти священные идеалы!

Верные сыны Отечества!

В выступлении на церемонии инаугурации Президента Туркменистана я подчеркнул, что мы приложим все усилия для укрепления материально-технической базы наших национальных Вооруженных Сил, военных и правоохранительных органов, улучшения условий жизни военнослужащих. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в рамках военной реформы успешно проводится работа по повышению бытовых, служебных и трудовых условий военнослужащих и членов их семей. Наша Национальная армия на постоянной основе будет оснащаться совершенным боевым оружием, военной техникой, передовыми цифровыми системами, будут строиться и сдаваться в эксплуатацию новые, сов­ременные жилые дома со всеми удобствами, военные городки. Работа по укреплению обороноспособности и военной мощи Вооруженных Сил Туркменистана всегда будет в центре внимания.

Успешное проведение в октябре 2022 года совместных военно-полевых учений Вооруженных Сил и других войск в военно-морском учебном центре, расположенном в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, приумножило гордость за защитников страны. И в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» прио­ритетом государственной политики и военных реформ останется дальнейшая модернизация материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создание достойных условий службы и отдыха защитников Родины.

Уважаемые защитники Отчизны!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, больших успехов в священной и ответственной службе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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