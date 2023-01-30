Посол Туркменистана аккредитован в Южной Корее

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Бегенч Дурдыев вручил свои верительные грамоты Президенту Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе торжественной церемонии в Президентском дворце Йонгсан.

Бегенч Дурдыев получил дипломатический ранг и назначение в Южную Корею указом главы государства в июле минувшего года. До него послом Туркменистана в Южной Корее с марта 2014 года являлся Мырат Мамметалыев, который также работал главой посольства в Сингапуре.

ИП "ТУРКМЕНинформ"