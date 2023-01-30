Проведен разговор глав Туркменистана и Таджикистана

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Беседа была организована с целью рассмотрения ключевых вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям и была приурочена к 30-летию установления дипломатического сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном.

ИП "ТУРКМЕНинформ"