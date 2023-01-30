Туркменистан и ФРГ провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января в ведомстве иностранных дел Туркменистана были проведены туркмено-германские межмидовские политические консультации, для участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация во главе с уполномоченным Федерального министерства иностранных дел Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиасом Люттенбергом.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии МИД, парламента, региональных и международных организаций, решения афганского вопроса, а также в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, экологии и защиты окружающей среды, человеческого измерения, науки и образования, археологии, здравоохранения и медицины.

ИП "ТУРКМЕНинформ"