Туркменистан осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ведомство внешней политики Туркменистана опубликовало заявление, в котором осуждается вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, совершенное 27 января.

В данной связи было подчеркнуто, что Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств.

Родным и близким погибшего сотрудника посольства были выражены глубокие соболезнования и принесены пожелания скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"