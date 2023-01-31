Ашхабад посетила парламентская делегация РФ

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

В рамках визита делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила Меджлис, где прошла встреча с председателем парламента Туркменистана Гульшат Маммедовой.

Целью визита является обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран, прежде всего, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"