Комиссия по вопросам Каспийского моря подвела итоги работы за год

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля в Ашхабаде под руководством главы МИД Рашида Мередова было проведено заседание межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря.

В ходе заседания были рассмотрены итоги работы профильных ведомств страны за истекший год, определены задачи на наступивший, а также обсужден ход достигнутых решений и договоренностей, принятых в рамках встречи глав прикаспийских государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"