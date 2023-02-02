Выражены соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-­министру Исламской Республики Пакистан Миану Мухаммад Шахбаз Шарифу.

В них были выражены соболезнования народу Пакистана по случаю гибели множества людей в результате произошедшего в мечети города Пешавар террористического акта, переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"