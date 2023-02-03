Назначен новый глава туркменской дипмиссии в Португалии

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Португальской Республике.

На эту должность назначен нынешний посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев, который возглавляет туркменскую дипмиссию в Париже с июля минувшего года.

С конца 2019 года послом Туркменистана в Португалии являся Шохрат Джумаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"