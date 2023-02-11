Глава государства произвел кадровые перестановки

АШХАБАД, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 февраля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание Государственного совета безопасности.

В ходе мероприятия руководители военных и правоохранительных органов страны представили главе государства отчеты о работе вверенных им структур по итогам минувшего года, предпринимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны и улучшению служебных и бытовых условий военнослужащих.

По итогам докладов глава государства произвел ряд кадровых перестановок.

В частности, Гуванчмырат Уссанепесов был переведен с должности председателя Верховного суда Туркменистана на другую работу, как и его заместители Мусамырат Союнов и Оребай Мухаммедов.

Новым председателем Верховного суда был назначен Бегенч Ходжамгулыев, который ранее работал председателем Ашхабадского городского суда. Его заместителями стали прежний председатель Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабад Тойназар Худайназаров и прежний председатель Марыйского велаятского суда Гурбанмырат Худайбердиев.

На другую работу был переведен и министр национальной безопасности Гурбанмырат Аннаев. Теперь МНБ возглавит Назар Атагараев, освобожденный от должности председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.

Миграционное ведомство возглавит полковник Батыр Волсахатов.

В продолжение заседания в торжественной обстановке Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Туркменистана Сердару Бердымухамедову был вручен знак о воинском звании генерала армии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"