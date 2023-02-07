Выражены соболезнования народам Турции и Сирии

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Аль-Асаду.

В них были выражены соболезнования народам двух стран по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения силой 7,8 балла, приведены слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соболезнования также выразили Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухаммедов и министр иностранных дел Рашид Мередов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"