Глава Халк Маслахаты провел разговор с президентом Узбекистана

АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Разговор был организован в рамках празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и был посвящен обсуждению актуальных аспектов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорт­а и логистики, сельского хозяйства, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"