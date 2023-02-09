Глава Халк Маслахаты посетил посольство Турции

АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 февраля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов нанес визит в посольство Турецкой Республики в Ашхабаде.

В рамках визита глава Народного собрания выразил соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения, передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Национальный лидер туркменского народа сообщил, что в ближайшее время в мемориальном комплексе «Halk hakydasy» будет дан садака в память о погибших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"