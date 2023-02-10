В МИД Туркменистана прошла встреча с послом США

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Мэтью Климоу посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где провел встречу с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-американского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, сферах образования, культурного обмена, международного взаимодействия в области исследования, охраны и реставрации историко-культурных памятников.

ИП "ТУРКМЕНинформ"