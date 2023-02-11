В Турцию направлена гуманитарная помощь от женщин Туркменистана

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля в Турцию была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения.

Теплая одежда, лекарственные и медицинские средства, а также продовольственная продукция была закуплена на средства Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухаммедова и направлена от имени туркменских женщин преимущественно для детей Турции, пострадавших от стихийного бедствия, и членов их семей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"