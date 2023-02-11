Парламентская делегация Туркменистана посетила Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Парламентская делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Меджлиса Туркменистана Гурбанмуратом Ашировым приняла участие в прошедшем 9-10 февраля в городе Туркестан в Казахстане 1-м Межпарламентском форуме государств Центральной Азии.

Мероприятие было посвящено вопросам укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли Парламентов в этом процессе, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

По итогам форума была принята Туркестанская декларация, целью которой провозглашено расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"