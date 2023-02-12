В Туркменистане определили лучший этрап прошедшего года

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане объявили этрап Махтумкули Балканского велаята страны лучшим этапом по итогам минувшего года.

Конкурс среди этрапов всех велаятов страны проводится с 2019 года в рамках «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы». Критерием отбора победителя является совокупная оценка всех сфер жизни регионов – экономической, культурной и социальной.

Победвшему этрапу вручают денежную премию размером в 1 миллион долларов США; средства выделяются Центральным банком Туркменистана из Государственного фонда развития Золотого века.

ИП "ТУРКМЕНинформ"